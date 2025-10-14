اتحاد القدم يعلن جاهزية ملعب الإنماء للمواجهة الحاسمة بين السعودية والعراق في الملحق الآسيوي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاستضافة المواجهة الحاسمة بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
ونشر اتحاد القدم عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” صورًا تُظهر جاهزية أرضية الملعب ومدرجاته والمنشآت المحيطة، استعدادًا لاستقبال المباراة المصيرية التي ستُحدد هوية المتأهل مباشرة إلى المونديال.
ويُقام اللقاء المرتقب مساء الثلاثاء المقبل، حيث يتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب العراق، فيما بقي منتخب إندونيسيا دون نقاط بعد خوضه مباراتين.
وستكون نتيجة المواجهة بين السعودية والعراق حاسمة لتحديد صاحب بطاقة التأهل المباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوز المنتخبين على إندونيسيا في الجولتين السابقتين.
وسيحصل الفائز في المباراة على بطاقة العبور المباشرة للمونديال، بينما سيُضطر الخاسر إلى خوض مباراة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى، يتأهل المنتصر منها إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.
ويأتي هذا الحدث ضمن الجاهزية التنظيمية والفنية العالية التي تشهدها المنشآت الرياضية السعودية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، تأكيدًا على مكانة المملكة الرائدة في تنظيم البطولات القارية والعالمية.