تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023

ثم ألقى وزير الرياضة؛ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية، كلمةً رفع فيها باسمه، ونيابةً عن جميع الرياضيين السعوديين، الشكرَ لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذا الحدث الرياضي المهم، وسمو ولي العهد، على دعمه اللا محدود للقطاع الرياضي، ومتابعته وتمكينه للقطاع الرياضي، لإقامة هذا الحدث التاريخي لرياضة الوطن، مقدماً في الوقت ذاته، شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ أمير منطقة الرياض، على تشريفه وحضوره حفل افتتاح هذا المحفل الكبير.