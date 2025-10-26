بهدفين في مرمى برشلونة.. "كلاسيكو" إسبانيا يبتسم لريال مدريد

قاد جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين على منافسه برشلونة بنتيجة 2-1، ليعزز "أبيض مدريد" صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة، متقدماً بخمس نقاط على برشلونة صاحب المركز الثاني.
ومنح مبابي التقدم لريال مدريد في الدقيقة 22 بعد تمريرة رائعة من بيلينغهام، قبل أن يتعادل فيرمين لوبيز للفريق الزائر في الدقيقة 38.
وسجل بيلينغهام هدف الفوز قرب الاستراحة، فيما أهدر مبابي ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني. وأكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين بعد حصول بيدري على بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع.