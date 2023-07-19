الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي "خورخي ماس": "جوردي ألبا" سيلعب إلى جانب "ميسي" و"بوسكيتس"
قال خورخي ماس، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم: إن النادي بصدد التعاقد مع جوردي ألبا ليلعب بذلك مجددًا إلى جانب ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس؛ زميليه السابقين في برشلونة الإسباني.
وأوضح خورخي ماس أن ميسي وبوسكيتس سيسجلان مشاركتهما الأولى مع إنتر ميامي، الجمعة، عبر المباراة المقررة أمام كروز أزول المكسيكي في كأس الدوريات.
وقال خورخي ماس بشأن ميسي: "سيسجل ظهوره الأول يوم الجمعة.. كم من الوقت سيشارك، ومتى، وماذا سيفعل؟ هذا يعود إليه وإلى المدرب جيراردو تاتا مارتينو.
للمرة الأولى
وشارك ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى في تدريبات إنتر ميامي، الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع ميسي عقدًا لمدة عامين ونصف العام مع النادي، والذي سيحصل بموجبه على ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار في العام الواحد.
وكان ميسي، الذي أتمّ الـ36 عامًا من عمره في يونيو الماضي، قد كشف في السابع من يونيو أنه سينضمّ إلى إنتر ميامي.
وبعدها بأسابيع قليلة جاء إعلان إنتر ميامي عن التعاقد مع بوسكيتس، ثم أعلن في أواخر يونيو أن مارتينو، الذي درب برشلونة في موسم 2013-2014، سيكون مدربًا للفريق المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.