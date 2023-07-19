الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي "خورخي ماس": "جوردي ألبا" سيلعب إلى جانب "ميسي" و"بوسكيتس"

وشارك ميسي وبوسكيتس للمرة الأولى في تدريبات إنتر ميامي، الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع ميسي عقدًا لمدة عامين ونصف العام مع النادي، والذي سيحصل بموجبه على ما يتراوح بين 50 و60 مليون دولار في العام الواحد.