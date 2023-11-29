ليلة شتاء ساخنة في "ديربي الرياض".. قمة ملتهبة تجمع الهلال والنصر

ينطلق أول ديربي رئيسي في الرياض لموسم 2023-2024، الجمعة المقبل؛ حيث يستضيف الهلالُ متصدّر الدوري السعودي نظيرَه النصر صاحبَ المركز الثاني، في واحدة من أشرس المنافسات، ليس فقط في كرة القدم السعودية.
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسلط الضوء على القمة الملتهبة على النحو التالي:
الهلال والنصر هما الناديان الرئيسيان في العاصمة، وهما جزء من "الأربعة الكبار" التقليديين في "RSL" "بما في ذلك الاتحاد والأهلي".
في آخر فوز للنصر باللقب في موسم 2018-2019، قادوا الهلال إلى الكأس بنقطة واحدة.
في الموسم التالي كان الهلال هو الذي كان يحتفل بالبطولة؛ حيث احتلّ النصر المركز الثاني؛ لذلك يعتبر الديربي إحدى المباريات البارزة في تقويم "RSL"؛ حيث غالبًا ما يتم بيع المباريات في وقت مبكر، يوم الجمعة، في مدينة الملك فهد الرياضية.
التقى الهلال والنصر 30 مرة في عصر "RSL"؛ حيث فاز الأول بـ"15" مباراة، والأخير بتسع مباريات. لم يخسر الفريقان المزيد من المباريات أمام أي فريق آخر، أو استقبلت شباكهما هذا العدد من الأهداف "54 النصر، 34 الهلال".
محمد السهلاوي "النصر" - 11 هدفًا.
سالم الدوسري "الهلال" - 8 أهداف.
الهلال 5-1 النصر، 4 مايو 2017.
النصر 0-4 الهلال، 3 مارس 2022.
النصر 1-4 الهلال، 5 أغسطس 2020.
المواجهات الأخيرة
الهلال 2-0 النصر.
النصر 1-0 الهلال.
الهلال 0-2 النصر.
النصر 0-4 الهلال.
النصر 2-2 الهلال.
الهلال 2-0 النصر.
قبل أيام فقط من أكبر انتقال في تاريخ كرة القدم السعودية، لعب النصر والهلال مباراة ممتعة للغاية في حديقة الأول بارك بجامعة الملك سعود، انتهت بالتعادل 2-2.
تقدم الهلال مبكرًا عن طريق مهاجم مانشستر يونايتد السابق "إيغالو"، قبل أن يدرك "تاليسكا" التعادل لأصحاب الأرض؛ حيث استعاد سالم الدوسري تقدم الضيوف من ركلة جزاء بعد مرور ساعة.
ولكن كانت هناك دراما متأخرة، سجل عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 88.
وبعد أربعة أيام تعاقد النصر مع "كريستيانو رونالدو" الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.
هزم النصر الهلال في أغسطس في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2-1، في الوقت الإضافي؛ حيث سجل رونالدو الهدفين.
سيتعيّن على المدافع الهلالي السنغالي الدولي "كوليبالي"، الذي تم التعاقد معه هذا الصيف من تشيلسي، أن يكون على أهبة الاستعداد ضدّ النصر الذي يمتلك ثاني أفضل هجوم في الدوري هذا الموسم.
أفضل لاعب آسيوي حالي، يمكن القول: إنه اللاعب الأكثر موهبة في السعودية؛ فهو يحمل هدفًا كبيرًا ويساعد في التهديد.
تأثير كبير من الدولي الصربي على خارطة الأزرق بعد انتقاله الصيفي من فولهام، ولديه 11 هدفًا في الدوري، ويظهر في "الكلاسيكو السعودي" مع الاتحاد ما يمكنه القيام به في المباريات عالية المخاطر من خلال تسجيل ثلاثية.
ماذا يمكن أن يقال أكثر عن النجم؟ يتصدّر كابتن النصر هذا الموسم في عدد الأهداف "15 في 13 مباراة"، ويحتلّ صدارة قائمة التمريرات الحاسمة أيضًا، برصيد سبع.