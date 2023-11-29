ليلة شتاء ساخنة في "ديربي الرياض".. قمة ملتهبة تجمع الهلال والنصر

في الموسم التالي كان الهلال هو الذي كان يحتفل بالبطولة؛ حيث احتلّ النصر المركز الثاني؛ لذلك يعتبر الديربي إحدى المباريات البارزة في تقويم "RSL"؛ حيث غالبًا ما يتم بيع المباريات في وقت مبكر، يوم الجمعة، في مدينة الملك فهد الرياضية.