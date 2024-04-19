"إدريسا جاي" لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية

جذب السنغالي إدريسا جاي، لاعب خط وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.
وأفاد موقع "football insider" بأن لاعب الوسط السنغالي الذي اقترب من نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، مطلوب من الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد ذات الموقع أنه بالرغم من وجود بند لتمديد عقد إدريسا لمدة موسم آخر، إلا أنه من غير المرجح أن يقوم النادي بتفعيله، مشيراً إلى أن مسؤولي إيفرتون حريصون على الحصول على مبلغ يقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للاستغناء عن اللاعب.
وذكرت مصادر الموقع أن أندية الدوري السعودي للمحترفين مستعدة للتواصل مع السنغالي الدولي بشأن خطوة محتملة هذا الصيف، حيث سيقدمون للاعب عرضًا جذابًا .
وينتهي عقد إدريسا جاي البالغ من العمر 34 عامًا، مع إيفرتون في يوليو 2024، وكان قد انضم إليه في سبتمبر 2022، قادماً من باريس سان جيرمان، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4 ملايين يورو.