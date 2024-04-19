"إدريسا جاي" لاعب وسط إيفرتون الإنجليزي يدخل دائرة اهتمام الأندية السعودية

وأكد ذات الموقع أنه بالرغم من وجود بند لتمديد عقد إدريسا لمدة موسم آخر، إلا أنه من غير المرجح أن يقوم النادي بتفعيله، مشيراً إلى أن مسؤولي إيفرتون حريصون على الحصول على مبلغ يقدر بـ80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للاستغناء عن اللاعب.