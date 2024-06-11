"الاتحاد" يُغري "سانشو" نجم مانشستر يونايتد بعرض ضخم

تواصلت إدارة نادي الاتحاد مع ممثلي اللاعب الإنجليزي جادون سانشو، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.
ووفقًا لما كشفت عنه عدة تقارير؛ فإن مسؤولي الاتحاد أجروا اتصالًا بوكيل جادون سانشو؛ لتقديم عرض ضخم للاعب الإنجليزي.
وأفادت بأن النادي السعودي على استعداد لدفع مبلغ يقدر بحوالى 60 مليون يورو، لنادي مانشستر يونايتد لشراء عقد اللاعب.
وترغب الإدارة الاتحادية في إغراء جادون سانشو بتقديم مبلغ آخر للاعب يقدّر بنحو 50 مليون يورو سنويًّا.
وسبَق أن حاول عدد من الأندية السعودية التعاقد مع اللاعب الإنجليزي خلال الموسم الصيفي الماضي؛ ولكن المفاوضات لم تكتمل.
ويلعب الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، وأعير إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي على أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري، كما يلعب للمنتخب الإنجليزي منذ 2018.