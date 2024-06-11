"الاتحاد" يُغري "سانشو" نجم مانشستر يونايتد بعرض ضخم

ويلعب الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 24 عامًا، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، وأعير إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي على أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الشهر الجاري، كما يلعب للمنتخب الإنجليزي منذ 2018.