الاتحاد يواصل التحضير لمواجهة الفيصلي في كأس الملك.. وبنزيما يستعد للعودة للتدريبات

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد اليوم الجمعة تدريباته على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لانشغال ملعب النادي.
ركز المدرب الأرجنتيني غاياردو على الجوانب الفنية في تدريب اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي يوم الأحد المقبل في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحـرمين الشريفين.
شارك اللاعبون الدوليون في التدريبات بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخـب الوطني السعودي في بطولة أمم آسيا 2023 التي تستضيفها قطر حالياً.
و يواصل اللاعب كريم بنزيما برنامجه التدريبي الخاص تمهيداً لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الاثنين المقبل.
تواجد اليوم في العيادة الطبية بالنادي اللاعبون كورنادو وجوتا وزكريا هوساوي ولويز فيليبي وعوض الناشري وسويلم المنهالي وسعد الموسى وحامد الغامدي لاستكمال برامجهم العلاجية.