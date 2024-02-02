الاتحاد يواصل التحضير لمواجهة الفيصلي في كأس الملك.. وبنزيما يستعد للعودة للتدريبات

ركز المدرب الأرجنتيني غاياردو على الجوانب الفنية في تدريب اليوم استعداداً لمواجهة فريق الفيصلي يوم الأحد المقبل في دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحـرمين الشريفين.