اتحاد القدم يسعى لاسناد مهمة "الدوري الرديف" لرابطة دوري المحترفين

وسيناقش اتحاد القدم خلال الاجتماع الدعم المادي للأندية المشاركة في الدوري الرديف، حيث يدفع لكل نادٍ من الأندية السبعة المشاركة حاليًّا في الدوري مبلغ 2 مليون ريال. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرَّ أمس مشاركة كافة أندية دوري روشن السعودي في الدوري الرديف ابتداءً من الموسم المقبل، وهو ما سيتزامن مع القرار السابق لاتحاد القدم، بتسجيل 8 لاعبين غير محليين لكل نادٍ.