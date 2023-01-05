اتحاد القدم يسعى لاسناد مهمة "الدوري الرديف" لرابطة دوري المحترفين

يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لطرح مقترح تولي تنظيم الدوري الرديف،على رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدلًا من اتحاد القدم، خلال الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع بعد المقبل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية” أن المقترح يأتي بسبب سهولة التنظيم مع دوري روشن السعودي سواء من حيث المباريات أو ظروف التأجيلات وخلافه.
وسيناقش اتحاد القدم خلال الاجتماع الدعم المادي للأندية المشاركة في الدوري الرديف، حيث يدفع لكل نادٍ من الأندية السبعة المشاركة حاليًّا في الدوري مبلغ 2 مليون ريال. وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرَّ أمس مشاركة كافة أندية دوري روشن السعودي في الدوري الرديف ابتداءً من الموسم المقبل، وهو ما سيتزامن مع القرار السابق لاتحاد القدم، بتسجيل 8 لاعبين غير محليين لكل نادٍ.