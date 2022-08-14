المعسكر التطويري لنخبة لاعبي دوري المدارس.. يختتم في لشبونة

مراحل المعسكر

وانطلقت المرحلة الأولى من المعسكر التطويري لفريق نخبة دوري المدارس في مدريد يوم الثاني من أغسطس الحالي، وشهدت محاضرات ودروسًا فنية وحصصاً تدريبية ميدانية بقيادة المدرب الإسباني ياغو أغالير أزون، إذ لعب الفريق مباريات تجريبية، الأولى أمام فريق خيتافي في السادس من هذا الشهر، جاءت نتيجتها فوز الفريق الإسباني (4 – 1)، والثانية أمام فريق ريال مدريد في التاسع من الشهر ذاته (0 – 1).