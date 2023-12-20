لاعب الاتحاد "هوساوي" يجري عملية جراحية لإزالة الأسياخ الطبية

أعلن نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، عن إجراء لاعب الفريق الكروي الأول عمر هوساوي، عملية جراحية لإزالة الأسياخ الطبية الموضوعة في الساق، بعد شكواه من آلام بسببها خلال الأيام الماضية، وتكللت العملية بالنجاح حسبما كشف حساب النادي الرسمي في «إكس» موقع التواصل الاجتماعي.
وينتظر أن يحدد الطبيب المعالج مع الجهاز الطبي للفريق، مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي الخاص.
ولعب هوساوي خلال الموسم الجاري مع فريقه الاتحاد 17 مباراة، منها 11 في دوري روشن السعودي، و5 ضمن دوري أبطال آسيا، وواحدة في كأس الملك سلمان للأندية.