مفاوضات بين مسؤولي مانشستر يونايتد ومسؤولين سعوديين.. لبيع عقود 4 لاعبين

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية عن أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحصلون على نحو 260 مليون يورو عن طريق بيع عقود 4 نجوم من لاعبى الفريق إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.