مفاوضات بين مسؤولي مانشستر يونايتد ومسؤولين سعوديين.. لبيع عقود 4 لاعبين

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية عن أن مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي سيحصلون على نحو 260 مليون يورو عن طريق بيع عقود 4 نجوم من لاعبى الفريق إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن إدارة النادي الإنجليزي تعتزم بيع 4 لاعبين للسعودية وهم الجناح الإنجليزي جادون سانشو، المدافع الفرنسي رافاييل فاران، والمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال، ولاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو.
وأكدت الصحيفة على أن جون مورتوغ مدير كرة القدم في مانشستر يونايتد كان قد تواجد بالفعل في السعودية هذا الشهر للتفاوض على انتقال اللاعبين للدوري السعودي.
وكانت قد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية خلال الساعات الماضية أن كاسيميرو تلقى عرضاً ضخماً من أحد أندية الدوري السعودي للرحيل في يناير المقبل.