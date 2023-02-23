"الانضباط" تغرم "تاليسكا" 60 ألف ريال.. وتعاقب رئيسَي "التعاون" و"العدالة"

وأوقفت اللجنة مترجم نادي النصر مكرم منصوري (5) خمس مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول؛ لقيامه أثناء جلسة الاستماع للاعب نادي النصر تاليسكا بشأن الشكوى المقدمة من نادي الهلال والمنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 19/ 2/ 2023م، بالإخلال بسرية جلسة الاستماع؛ حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.