"الانضباط" تغرم "تاليسكا" 60 ألف ريال.. وتعاقب رئيسَي "التعاون" و"العدالة"

غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب نادي النصر أندرسون تاليسكا بدفع غرامة مالية قدرها (60.000) ستون ألف ريال؛ نظير قيام نادي الهلال بتقديم شكوى ضد اللاعب؛ لقيامه بالإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.
كما حذّرت اللاعب بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام، مشيرةً إلى أن قرارها قابل للاستئناف، وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأوقفت اللجنة مترجم نادي النصر مكرم منصوري (5) خمس مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول؛ لقيامه أثناء جلسة الاستماع للاعب نادي النصر تاليسكا بشأن الشكوى المقدمة من نادي الهلال والمنعقدة في يوم الأحد بتاريخ 19/ 2/ 2023م، بالإخلال بسرية جلسة الاستماع؛ حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيل جلسة الاستماع من خلال الهاتف المحمول الخاص به.
كما تم تغريمه بدفع غرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وألزمت مدرب نادي النصر رودي غارسيا بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال؛ لعدم التزامه بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب أثناء مباراة التعاون ضمن دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفرضت اللجنة على رئيس نادي التعاون سعود الرشودي بدفع غرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، كما حذرته بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم؛ نظير قيامه بالتصريح بعد مباراة فريقه مع النصر عبر وسائل الإعلام، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت الإساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وألزمت رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ نتيجة قيامه بالتصريح بعد مباراة فريقه مع الاتفاق ضمن دوري روشن عبر وسائل الإعلام والإساءة الإعلامية تجاه حكم المباراة.