الإمارات تجهّز "الأخضر" تحت 17 عامًا لكأس العالم

يواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم استعداداته لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، المقرر إقامتها في قطر مطلع نوفمبر المقبل، وذلك من خلال معسكر إعدادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.
وأجرى لاعبو "الأخضر" اليوم الخميس حصتهم التدريبية المسائية على ملعب نادي رأس الخيمة، تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، وتركزت التدريبات على التمارين اللياقية والجوانب التكتيكية.
ويخوض المنتخب خلال المعسكر مباراتين تجريبيتين أمام تونس وتشيلي، يومي السبت والخميس على التوالي، قبل التوجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في البطولة العالمية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا جاء ضمن المجموعة الثانية عشرة (12) في كأس العالم، إلى جانب منتخبات النمسا ومالي ونيوزيلندا.