الإمارات تجهّز "الأخضر" تحت 17 عامًا لكأس العالم

يواصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم استعداداته لكأس العالم تحت 17 عامًا 2025، المقرر إقامتها في قطر مطلع نوفمبر المقبل، وذلك من خلال معسكر إعدادي في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.