شباب أخضر اليد يغادرون للأردن للمشاركة الآسيوية

وتشهد البطولة مشاركة (13) منتخبًا، تم تقسيمهم إلى (4) مجموعات، حيث يأتي المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجوار منتخبي البحرين وهونغ كونغ، وتضم المجموعة الثانية منتخبات: الكويت - إيران - الصين، ويأتي في المجموعة الثالثة منتخبات: الأردن - الهند - عمـان، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: اليابان - كوريا - الصين تايبيه - قطر.