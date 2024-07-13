شباب أخضر اليد يغادرون للأردن للمشاركة الآسيوية

غادرت بعثة المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب، اليوم السبت، إلـى الأردن للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنـة عشرة للشباب، خلال الفترة من (14) إلى (25) يوليو (2024)م، وهي البطولة المؤهلة لبطولة العالم للشباب 2025م.
وتشهد البطولة مشاركة (13) منتخبًا، تم تقسيمهم إلى (4) مجموعات، حيث يأتي المنتخب السعودي في المجموعة الأولى بجوار منتخبي البحرين وهونغ كونغ، وتضم المجموعة الثانية منتخبات: الكويت - إيران - الصين، ويأتي في المجموعة الثالثة منتخبات: الأردن - الهند - عمـان، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: اليابان - كوريا - الصين تايبيه - قطر.