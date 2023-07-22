رياضة
شاهد من جبل "أجا".. نائب أمير حائل يؤكد أهمية "الهايكينج" لجودة الحياة
شارك في رحلة مع هواة الرياضة بالمنطقة بعد سيرهم 11 كلم
شارك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، بعد الفجر، في رحلة مع هواة الهايكينج بالمنطقة، بعد سيرهم 11 كلم على جبال أجا.
وكان نائب أمير منطقة حائل مع عشرة من هواة الهايكينج، انطلق في رحلة استمرت ثلاث ساعات، أكد من خلالها أهمية ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة الذي يهتم بخلق واستحداث خيارات تُسهم في تنويع الأنشطة الرياضية التي يمارسها الفرد.
مشاركة نائب أمير حائل في هذا النوع من الرياضات، أسهم في اكتشاف أهمية كنوز الجبال السياحية، ومدى الاستفادة مما تحويه من مقومات طبيعية.
الهايكينج عقيل العنزي، نشر على حسابه على تويتر، أن مشاركة الأمير فيصل لهم، حملت رسالة عملية ومؤثرة في أهمية ممارسة الرياضة، مؤكدًا أن رحلتهم اليوم معه من أجمل رحلاتهم التي لن ينسوها.