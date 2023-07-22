شاهد من جبل "أجا".. نائب أمير حائل يؤكد أهمية "الهايكينج" لجودة الحياة

شارك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، بعد الفجر، في رحلة مع هواة الهايكينج بالمنطقة، بعد سيرهم 11 كلم على جبال أجا.