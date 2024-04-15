حتى الآن.. بيع 40 ألف تذكرة لقمة "كلاسيكو" الأهلي والهلال

أعلن نادي الأهلي بيع 40 ألف تذكرة لمباراة "الكلاسيكو" أمام الهلال، وذلك بعد وقت قصير من طرحها أمام الجماهير، المقررة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي الجمعة المقبلة.