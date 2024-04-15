حتى الآن.. بيع 40 ألف تذكرة لقمة "كلاسيكو" الأهلي والهلال

أعلن نادي الأهلي بيع 40 ألف تذكرة لمباراة "الكلاسيكو" أمام الهلال، وذلك بعد وقت قصير من طرحها أمام الجماهير، المقررة ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي الجمعة المقبلة.
وكتب النادي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "بيع 40 ألف تذكرة خلال الساعتين الأوليَين من طرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي".
وحددت إدارة الأهلي أسعار التذاكر للجماهير بمبلغ 20 ريالاً خلف المرمى، و50 ريالاً للموحدة، فيما وصلت قيمة المنصة الفضية إلى 500 ريال، و800 ريال للمنصة الذهبية.
الجدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 77 نقطة، بفارق كبير يصل إلى 25 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.