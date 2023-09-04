بعد فشل صفقة راموس.. الاتحاد يخطط للتعاقد مع مدافع وست هام يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الاتحاد بقوة في مفاوضات مع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي؛ للتعاقد مع المغربي نايف أكرد، لاعب الفريق، بالموسم الصيفي الجاري.
ووفقًا لما نشره موقع "Football insider" فإن مسؤولي الاتحاد يخططون لحسم صفقة مدافع وست هام يونايتد في أقرب وقت قبل إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين.
ويعد نايف أكرد البالغ من العمر 27 عامًا واحدًا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انضمامه إلى وست هام يونايتد قادمًا من استاد رين الصيف الماضي في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.
وسبق للاعب المغربي اللعب للعديد من الأندية، مثل: ديجون، استاد رين، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2016.
وتعاقد الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والفرنسي نغولو كانتي، والبرتغالي جوتا، البرازيلي فابينهو.