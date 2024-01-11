استدعاء "الصبياني" و "الدوسري".. الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات

أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم "تحت 23 عامًا" اليوم الخميس، حصته التدريبية ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين على الكرات الثابتة.
ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الجمعة تدريباته على ملعب اتحاد الإمارات لكرة القدم.
من جهة أخرى، التحق اللاعبان مشعل الصبياني ومحمد الدوسري بمعسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بعد استدعائهما من قِبل الجهاز الفني للأخضر تحت 23 عاماً.
الجدير بالذكر أن الأخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر أبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.