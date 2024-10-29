رئيس اتحاد القدم "المسحل" يشكر القيادة على الدعم اللامحدود

رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على الدعم اللامحدود لكرة القدم السعودية، الأمر الذي ساهم في أن يكون الاتحاد السعودي في مصاف الاتحادات على الصعيدين القاري والدولي، مثمنًا الدعم والمتابعة الكبيرين للاتحاد السعودي من سمو وزير الرياضة.
واعتبر رئيس الاتحاد السعودي أن حصول الاتحاد السعودي على جائزة الاتحاد الآسيوي للمساهمة المتميزة في نسختها الأولى، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الـ28 الذي أقيم اليوم الثلاثاء في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية، وسام فخر واعتزاز بثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الأهلية، مؤكدًا أن ذلك يدفعهم لمزيدٍ من العمل لمواصلة النتائج المميزة.