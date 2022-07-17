طارق حامد وأحمد شراحيلي في قائمة الاتحاد لمعسكر النمسا

قررت إدارة نادي الاتحاد استدعاء الثنائي أحمد شراحيلي مدافع الشباب السابق، والمصري طارق حامد، إلى معسكر الفريق الذي سيقام في النمسا، والذي سينطلق في الثالث والعشرين من يوليو الجاري.
وستعلن إدارة الاتحاد قريبًا أسماء المغادرين إلى النمسا، التي ستضم مجموعة من اللاعبين الشبان، الذين وقعوا عقودًا احترافية مؤخرًا.
وكشفت صحيفة "الرياضية"، إلى أن نادي الاتحاد قرر ضم الثنائي أحمد شراحيلي مدافع الشباب السابق، والمصري طارق حامد، إلى معسكر الفريق الذي سيقام في النمسا.
وأضافت الصحيفة أن شراحيلي سينضم لمعسكر الاتحاد الذي سيبدأ يوم السبت القادم، على أن ينضم طارق حامد للمعسكر في وقت لاحق.
وبعد أن نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، وقع اللاعب في أزمة مع ناديه، وبالرغم من ذلك، اتخذت إدارة العميد قرارًا حاسمًا!
ومن المقرر أن ينضم طارق حامد لمعسكر النمسا، بعد نهاية أزمته التعاقدية مع نادي الزمالك، حيث لم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي بسبب تلك الأزمة.
وتتمسك إدارة الزمالك باستمرار طارق حامد مع الفريق حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، وما زال الموسم في مصر مستمرًا ولم ينته الدوري حتى الآن.
ويحاول طارق حامد للتوصل لاتفاق مع إدارة نادي الزمالك، لإنهاء التعاقد بشكل ودي، بدون حدوث أي أزمة بين الطرفين، لكي يتمكن من المشاركة مع الاتحاد في معسكر النمسا.
في حين وقعت إدارة الاتحاد مع شراحيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وصاحب التوقيع مشاكل وصلت للشكاوى من قبل الإدارة الشبابية، بحجة تفاوض العميد مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة من عقده.