طارق حامد وأحمد شراحيلي في قائمة الاتحاد لمعسكر النمسا

وبعد أن نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط نادي الزمالك، وقع اللاعب في أزمة مع ناديه، وبالرغم من ذلك، اتخذت إدارة العميد قرارًا حاسمًا!