الفتح يخسر وديًا أمام الاتفاق بثلاثية بعد تقدّم ثنائي في الشوط الأول

وافتتح الفتح التسجيل عن طريق اللاعب توكو إيكامبي عند الدقيقة 19، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.