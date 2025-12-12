الفتح يخسر وديًا أمام الاتفاق بثلاثية بعد تقدّم ثنائي في الشوط الأول

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهته الودية أمام فريق الاتفاق بنتيجة 3–2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الفتح ضمن فترة التوقف الحالية لمنافسات دوري روشن السعودي.
وافتتح الفتح التسجيل عن طريق اللاعب توكو إيكامبي عند الدقيقة 19، قبل أن يضيف مراد باتنا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 35، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.
وفي الشوط الثاني، عاد الاتفاق بقوة وسجّل ثلاثة أهداف متتالية؛ الأول في الدقيقة 47، ثم هدف التعادل عند الدقيقة 52، واختتم الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 60، ليقلب الطاولة ويحسم اللقاء لصالحه.
من جهته، حرص المدير الفني للفتح، السيد قوميز، على إشراك عدد من اللاعبين خلال اللقاء للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف.
ويستعد الفريق الفتحاوي لخوض مباراة ودية إضافية ضمن برنامج الإعداد، تزامنًا مع تأهل المنتخب السعودي إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، واستمرار توقف منافسات الدوري المحلي.