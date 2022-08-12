الأخضر الأولمبي يعاود تحضيراته لمباراة نصف النهائي ببطولة التضامن الإسلامي

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الجزائري عند الخامسة من عصر الأحد القادم في نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.