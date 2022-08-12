الأخضر الأولمبي يعاود تحضيراته لمباراة نصف النهائي ببطولة التضامن الإسلامي

عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 سنة تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الجزائري عند الخامسة من عصر الأحد القادم في نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.
وتأهل الأخضر إلى الدور نصف النهائي بمسابقة كرة القدم ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعد فوزه على المغرب بهدفين دون رد في ثاني مواجهاته بالبطولة الإسلامية المقامة في مدينة قونية بتركيا.
ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبَي أذربيجان والمغرب، إضافة إلى إيران التي انسحبت من المنافسات.
وكان الأخضر الأولمبي الذي يتولى قيادته المدرب الوطني سعد الشهري قد نجح في تحقيق فوزه الأول في البطولة أمام حامل اللقب منتخب أذربيجان بهدف وحيد دون رد.