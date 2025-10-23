بهدف "البريكان".. الأهلي يزيد أوجاع النجمة ويدخل مربع الكبار

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه النجمة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، بقيادة الحكم الفرنسي كليمنت توربين.
وانتهى الشوط الأول بتقدّم الأهلي بهدف سجّله فراس البريكان عند الدقيقة 34، بعد أن استغل دربكة دفاعية داخل منطقة الجزاء. وكاد إنزو ميلوت أن يعزّز النتيجة للأهلي إثر تمريرة من زميله صالح أبو الشامات في الدقيقة 45+2، إلا أن كرته لم تُثمر عن هدفٍ ثانٍ.
وفي الشوط الثاني، تألّق حارس النجمة فيكتور براغا في الدقيقة 80 عندما تصدّى لتسديدة قوية من إيفان توني، ليمنع الأهلي من تسجيل هدفٍ إضافي.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة صاعدًا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما بقي النجمة في المركز الأخير دون نقاط، مواصلًا نتائجه السلبية في الدوري.