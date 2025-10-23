بهدف "البريكان".. الأهلي يزيد أوجاع النجمة ويدخل مربع الكبار

استعاد فريق الأهلي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على مضيفه النجمة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة، بقيادة الحكم الفرنسي كليمنت توربين.