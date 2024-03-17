طائرة الاتحاد تعبر محطة الفيصلي.. والأهلي يتفوّق على أبها

واصل الاتحادُ حضورَه المميّز في دوري ممتاز الكرة الطائرة بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة في ختام الجولة الـ17، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني ويبتعد ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأول الهلال، الذي لديه مباراة مؤجّلة أمام الوحدة.