طائرة الاتحاد تعبر محطة الفيصلي.. والأهلي يتفوّق على أبها

واصل الاتحادُ حضورَه المميّز في دوري ممتاز الكرة الطائرة بعد فوزه على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة في ختام الجولة الـ17، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني ويبتعد ثلاث نقاط عن صاحب المركز الأول الهلال، الذي لديه مباراة مؤجّلة أمام الوحدة.
وحافظ الابتسام على مركزه الثالث بعد فوزه الصعب على ضمك بثلاثة أشواط مقابل شوطين؛ ليرفع رصيده 38 نقطة.
فيما جاءت بقية نتائج المباريات على النحو الآتي:
فوز الأهلي على أبها بثلاثة أشواط مقابل شوط، وفاز النصر على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وتأجلت مباراتا الهلال والوحدة والصفا والهداية، وسيتم تحديدهما لاحقًا.