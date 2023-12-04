الهولندي "فان دي بيك" لاعب مانشستر يونايتد على رادار عدة أندية سعودية

وانضم "فان دي بيك" صاحب الـ26 عامًا، إلى مانشستر يونايتد في 2020، قادمًا من أياكس الهولندي، كما يشارك منتخب بلاده منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.