الهولندي "فان دي بيك" لاعب مانشستر يونايتد على رادار عدة أندية سعودية

كشفت صحيفة "aksam" التركية، عن اهتمام عدة أندية سعودية إلى جانب اليوفنتوس وفنربخشة، بالتعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، في يناير المقبل.
ووفقًا لما أفادت به الصحيفة فإن هناك أندية من السعودية تتابع وضع اللاعب الذي يجيد في خط الوسط، باهتمام كبير، كما يحظى "دوني" أيضًا باهتمام فنربخشة التركي، ويوفنتوس الإيطالي لضمه بالميركاتو الشتوي القادم.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام الماضية، أن إيريك تين هاج مدرب الفريق، قد وافق على رحيل مواطنه "فان دي بيك" بموسم الانتقالات الشتوي.
وانضم "فان دي بيك" صاحب الـ26 عامًا، إلى مانشستر يونايتد في 2020، قادمًا من أياكس الهولندي، كما يشارك منتخب بلاده منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 10 ملايين يورو.