"فهد الهريفي" يشنّ هجومًا لاذعًا على مدرب النصر واللاعبين بعد خسارة الهلال

هاجم فهد الهريفي، اللاعب الدولي السابق في صفوف النصر والناقد الرياضي الحالي، الجهازَ الفني للنادي عقب هزيمة الفريق أمام الهلال، مساء الأمس.
وخسر النصر أمام منافسه الهلال بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة رقم 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وغرّد الهريفي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "x" قائلًا: "هذه هي المشكلة المربكة للنصر..! فريق يهاجمك بعدد كبير من البداية تحضر تحضيرًا متأخرًا مبالغ فيه ليه..! الهلال يهاجمك بأربعة مهاجمين، ومعهم سافيتش بلاشي نقل كرات في ملعبك بهذه الطريقة!".
وتابع: "علامة استفهام للجهاز الفني".
وأكمل: "هل من معتذر!.. لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة لي.. خطابي للعقلاء دائمًا وغيري يريد العامة العاشقة المتعصّبة من أجل مصالحه وضعف قاعدته ليصل لمبتغاه الذي لا يخدم كيانًا أو وطنًا.. هذا واقعنا الرياضي: المحب المخلص الفاهم الصادق ابن اللعبة يصبح محاربًا، والكاذب الحكواتي المتمصلح هو من يكون في الواجهة".
واختتم قائلًا: "الاختبار الحقيقي لعمل النصر كما قلناه من قبل، هو الهلال لكل ما يملكه النصر من ركائز، وليس ما سبقها من 20 مباراة فهو قادر عليها.. ثانيًا: التغييرات في القناعات والتخبط في مراكز اللاعبين لها دور!.. ثالثًا: المساعدة والبحث عن نجومية نجم فوق عمل المجموعة تسبب شرخًا كبيرًا وتفرقة بين اللاعبين وتحبطهم!".