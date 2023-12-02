"فهد الهريفي" يشنّ هجومًا لاذعًا على مدرب النصر واللاعبين بعد خسارة الهلال

واختتم قائلًا: "الاختبار الحقيقي لعمل النصر كما قلناه من قبل، هو الهلال لكل ما يملكه النصر من ركائز، ‏وليس ما سبقها من 20 مباراة فهو قادر عليها‏.. ثانيًا: ‏التغييرات في القناعات والتخبط في مراكز اللاعبين لها دور!‏.. ثالثًا: المساعدة والبحث عن نجومية نجم فوق عمل المجموعة تسبب شرخًا كبيرًا وتفرقة ‏بين اللاعبين وتحبطهم!".