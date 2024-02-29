في الجولة 22 من دوري روشن.. لعب بـ10 لاعبين.. الرائد يخسر أمام الفيحاء

أهداف المباراة سجّلها نواف الحارثي للفيحاء في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل للرائد لاعبه "تفاريس" في الدقيقة 55، وذلك قبل أن يسجل "ساكالا" الهدفَ الثاني للفيحاء وهدف الفوز للفريق في الدقيقة 77 من عمر المباراة.