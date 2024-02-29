في الجولة 22 من دوري روشن.. لعب بـ10 لاعبين.. الرائد يخسر أمام الفيحاء

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الفوزَ على شقيقه الرائد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس في افتتاح ملعب الرائد الجديد في القصيم.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الفيحاء بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجّلها نواف الحارثي للفيحاء في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل للرائد لاعبه "تفاريس" في الدقيقة 55، وذلك قبل أن يسجل "ساكالا" الهدفَ الثاني للفيحاء وهدف الفوز للفريق في الدقيقة 77 من عمر المباراة.
وشهدت المباراةُ حالةَ طرد للاعب الرائد "ماتياس نورمان" في الدقيقة 62.
بتلك النتيجة يرفع الفيحاءُ رصيدَه من النقاط عند النقطة رقم 28، فيما توقّف رصيد الرائد عند النقطة رقم 20.