انضمام الأندية السعودية إلى "أبطال أوروبا".. لا جدول زمنياً والميزانية ليست مفتوحة

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية مهتمة بالمشاركة في مناقشات حول الانضمام إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأكبر للأبطال في أوروبا؛ حيث تنفق المملكة مئات الملايين من الدولارات لجذب بعض أفضل اللاعبين في العالم، وتنشيط الحركة الرياضية.
وذكر رئيس العمليات للدوري السعودي كارلو نهرا، في مقابلة مع الوكالة الأمريكية، يقول: "نحاول أن نكون مختلفين، لذا سيتم الترحيب بأي تغيير في الشكل أو تحسينات يمكن إدخالها في الدوري"، مشيراً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين لا يزال ملتزماً "بشكل كامل" بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة الممتازة للأندية في آسيا، وأن أي محادثات حول انضمام فرق الدوري السعودي إلى دوري أبطال أوروبا ستكون على الأرجح بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتشمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعض الدول غير الأوروبية، بما في ذلك كازاخستان التي يمكن لأنديتها المشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وتابع رئيس عمليات الدوري السعودي: "نقوم بكل ما يلزم لجلب اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية، وهذا لا يعني أنها ميزانية مفتوحة، لكننا لا يمكن أن نقيّد أنفسنا إذا أردنا جلب بعض أفضل المواهب يجب أن ندفع الأجور التي تسود في السوق لجلبهم".
وعمل الدوري السعودي بجد خلال العام الماضي والجاري على جذب مزيدٍ من الرعاة وتوقيع اتفاقيات بث مع شركات إعلام دولية، ويتم بث المباريات الآن في نحو 140 دولة، كما أن إيرادات البث ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 650% منذ انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو للدوري السعودي.
وقال "نهرا": إن ما يحدث حركة مهمة وكبيرة، ونمو الدوري السعودي، عملية طويلة الأجل، ولا يوجد جدول زمني محدد، لكن رفع قيمة الدوري والأندية السعودية، هو في الواقع جوهر ما نقوم به حتى تصبح الأندية والدوري أصولاً قابلة للاستثمار.