انضمام الأندية السعودية إلى "أبطال أوروبا".. لا جدول زمنياً والميزانية ليست مفتوحة

وذكر رئيس العمليات للدوري السعودي كارلو نهرا، في مقابلة مع الوكالة الأمريكية، يقول: "نحاول أن نكون مختلفين، لذا سيتم الترحيب بأي تغيير في الشكل أو تحسينات يمكن إدخالها في الدوري"، مشيراً إلى أن الدوري السعودي للمحترفين لا يزال ملتزماً "بشكل كامل" بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي البطولة الممتازة للأندية في آسيا، وأن أي محادثات حول انضمام فرق الدوري السعودي إلى دوري أبطال أوروبا ستكون على الأرجح بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد السعودي لكرة القدم.