الخبير التحكيمي لقنوات ssc المرداسي: ضربتا جزاء لم تحتسبا للاتحاد .. والحكم تجاهل طرد "جحفلي"

وأوضح المرداسي أنه كان على حكم المباراة الأرجنتيني فيرناندو راباليني في الدقيقة 14 إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الهلال محمد جحفلي لأنه حرم مهاجم الاتحاد رومارينهو من فرصة تسجيل هدف محقق كون الأخير مسيطرًا على الكرة وفي طريقه إلى المرمى في حين كان المدافع يقف كآخر لاعبي فريق الهلال.