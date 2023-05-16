الخبير التحكيمي لقنوات ssc المرداسي: ضربتا جزاء لم تحتسبا للاتحاد .. والحكم تجاهل طرد "جحفلي"

أكد الخبير التحكيمي لقنوات الرياضة السعودية SSCفهد المرداسي أن هدف الاتحاد الأول الذي سجله النجم البرازيلي كوناردو صحيح على اعتبار أن الاحتكاك بين اللاعب ومدافع الهلال سعود عبدالحميد طبيعي كون التنافس كان على الكرة.
وجاء حديث الحكم الدولي السابق للناقل الرسمي لمنافسات الكرة السعودية عقب نهاية مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد ضمن الجولة 27 من مباريات دوري روشن للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.
وأوضح المرداسي أنه كان على حكم المباراة الأرجنتيني فيرناندو راباليني في الدقيقة 14 إشهار البطاقة الحمراء لمدافع الهلال محمد جحفلي لأنه حرم مهاجم الاتحاد رومارينهو من فرصة تسجيل هدف محقق كون الأخير مسيطرًا على الكرة وفي طريقه إلى المرمى في حين كان المدافع يقف كآخر لاعبي فريق الهلال.
وأشار إلى أن هدف الهلال الأول الذي سجله اللاعب مصعب الجوير في الدقيقة 41 كان صحيحًا لأن الكرة اجتازت بكامل محيطها خط المرمى.
وكشف المرداسي أن الحكم الأرجنتيني حرم الاتحاد من ركلتي جزاء الأولى في الدقيقة 48 حينما لمست الكرة يد المدافع ياسر الشهراني، والثانية كانت في الدقيقة 83 عندما تدخل ياسر الشهراني أيضًا بقوة على قدم لاعب الاتحاد هيلدر كوستا.
واختتم "المرداسي" أن هدف التعادل الثاني لفريق الهلال صحيح كون رأسية البرازيلي ميشايل ديلغادو قد اجتازت خط المرمى بكامل محيطها وذلك في الدقيقة (90+4).