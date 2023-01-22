الليلة ترقب عالمي للظهور الرسمي الأول لـ"كريستيانو رونالدو".. في قمة النصر والاتفاق

يترقّب عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، الإطلالة الرسمية الأولى للنجم العالمي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" مع فريقه النصر السعودي، حين يلتقي النادي العاصمي بنظيره الاتفاق عند الساعة 8:30م، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان "رونالدو" قد شارك في مباراة نجوم موسم الرياض "خليط من لاعبي الهلال والنصر" أمام باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض، والتي انتهت للفريق الفرنسي 5-4، وأحرز "رونالدو" هدفين في تلك المباراة، كما حصل على جائزة "رجل المباراة".
ويسعى الأصفر "الثاني - 30 نقطة"، لاستعادة الصدارة من المنافس الشرس الاتحاد "31 نقطة"، وتوسيع الفارق النقطي مع المطاردين للقمة "الهلال والشباب".