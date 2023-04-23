الأهلي يبحث عن الاقتراب خطوة من العودة إلى دوري المحترفين من بوابة الساحل

يدخل الأهلي المباراة وهو في قمة جدول الترتيب بـ59 نقطة ساعيًا إلى استعادة توازنه بعد تعثره أمام الفيصلي بالتعادل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26 من أجل تأمين وتعزيز صدارته في ظل الفارق الضئيل الذي يفصله عن منافسيه خصوصًا الأخدود الثاني بـ56 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الحزم من الجولة 26.