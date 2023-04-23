الأهلي يبحث عن الاقتراب خطوة من العودة إلى دوري المحترفين من بوابة الساحل

يبحث فريق الأهلي الابتعاد أكثر في الصدارة والاقتراب خطوة أكبر من العودة إلى دوري المحترفين السعودي عندما يحل ضيفًا على الساحل يوم غدٍ الاثنين على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
يدخل الأهلي المباراة وهو في قمة جدول الترتيب بـ59 نقطة ساعيًا إلى استعادة توازنه بعد تعثره أمام الفيصلي بالتعادل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26 من أجل تأمين وتعزيز صدارته في ظل الفارق الضئيل الذي يفصله عن منافسيه خصوصًا الأخدود الثاني بـ56 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام الحزم من الجولة 26.
أما فريق الساحل صاحب المركز السابع عشر وما قبل الأخير بـ23 نقطة يطمح بتحقيق مفاجأة تعيده لسكة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات السبع الأخيرة لزيادة رصيده من أجل تقليص الفارق مع فريقي نجران والقادسية في جدول الترتيب .
كما يسعى صاحب الضيافة إلى تكرار سيناريو الدور الأول نفسه على أقل تقدير عندما فرض التعادل على الأهلي 2-2.
وفي باقي مباريات الغد ضمن الجولة 29 يحل الأخدود الوصيف ضيفًا ثقيلاً على فريق جدة صاحب المركز 14 بـ 30 نقطة على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، فيما يستضيف فريق العين صاحب المركز الـ12 برصيد 33 نقطة ضيفه فريق الرياض الرابع بـ53 نقطة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية (الباحة).