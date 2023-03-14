متفردان عربياً.. ناديان سعوديان في "قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم بالعالم"

ونشر الموقع تقييمًا لأفضل الفرق في العالم بناءً على قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل يومي وتضم 13500 فريق كرة قدم من 183 اتحادًا محليًا حول العالم، ويتم منح كل فريق تصنيفاً بالدرجات، باعتبار 100 هي أعلى تصنيف و0 الأقل.