متفردان عربياً.. ناديان سعوديان في "قائمة أفضل 100 فريق كرة قدم بالعالم"

سجلت قائمة "Opta Power" التابعة لمنصة "OPTA" الشهيرة لإحصائيات كرة القدم، تواجد فريقين عربيين في قائمة أفضل 100 فريق في العالم.
ونشر الموقع تقييمًا لأفضل الفرق في العالم بناءً على قاعدة بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل يومي وتضم 13500 فريق كرة قدم من 183 اتحادًا محليًا حول العالم، ويتم منح كل فريق تصنيفاً بالدرجات، باعتبار 100 هي أعلى تصنيف و0 الأقل.
وتصدر نادي بايرن ميونيخ الألماني القائمة بواقع (100 درجة)، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي (98.5)، ثم نابولي الإيطالي (96.3)، ثم برشلونة الإسباني (95.2)، وهم الفرق الأربعة الوحيدة التي تخطّت تقييم 95% في القائمة.
وشهدت قائمة أفضل 100 فريق تواجد فريقين عربيين هما الهلال والاتحاد السعوديان، حيث حل الأول في المركز الـ95 والثاني في المركز 100، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".
وشهدت قائمة المراكز الـ20 الأولى سيطرة الأندية الإنجليزية بخمسة أندية، وهي: مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي. في حين ظهرت 4 أندية من إيطاليا و4 من ألمانيا، و3 من إسبانيا ونادٍ فرنسي واحد هو باريس سان جيرمان.