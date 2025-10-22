بحضور "الفيصل".. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اُفتتحت رسميًّا أمس الأربعاء دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، في مركز البحرين العالمي للمعارض بالمنامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس البعثة السعودية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية القارية والوطنية والاتحادات الرياضية.