بحضور "الفيصل".. افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، اُفتتحت رسميًّا أمس الأربعاء دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، في مركز البحرين العالمي للمعارض بالمنامة، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس البعثة السعودية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية القارية والوطنية والاتحادات الرياضية.
وشهد حفل الافتتاح المميز، الذي أُقيم داخل صالة مغطاة لأول مرة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب، مراسم طابور عرض الدول المشاركة، التي بلغ عددها 45 دولة آسيوية، إلى جانب العديد من الفقرات الفنية والموسيقية التي تُجسّد تاريخ وثقافة مملكة البحرين.
شادن وخلف رفعا العلم في الافتتاح
ورفع العلم السعودي في حفل الافتتاح لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى خلف البيشي، وزميلته لاعبة المنتخب السعودي للجوجيتسو شادن فطاني.
وأعرب البيشي عن اعتزازه برفع علم المملكة في هذا المحفل الآسيوي بجانب زميلته شادن، مؤكدًا أن ذلك مصدر فخر، ومتمنيًا التوفيق له ولزملائه في تقديم مستويات تليق بسمعة الرياضة السعودية.
من جانبها، عبّرت شادن فطاني عن فخرها بالمشاركة في رفع علم المملكة، وقالت: "أطمح لتقديم مستوى مشرّف يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للرياضة السعودية، والمتابعة المستمرة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل".
7 مشاركات سعودية
تُدشّن المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة اليوم الخميس، في مسابقات: الجولف، ألعاب القوى، السباق الثلاثي، قفز الحواجز، الكرة الطائرة، كرة اليد، والكرة الطائرة الشاطئية.
وتنطلق المشاركة السعودية صباحًا، بمشاركة لاعب السباق الثلاثي فهر موسى عند السادسة والنصف صباحًا بفندق "سوفوتيل الزلال".
ويليه لاعب الجولف سعود القصيبي في مسابقة الفردي عند السابعة والنصف صباحًا بالنادي الملكي للجولف.
كما يفتتح منتخب ألعاب القوى مشاركته من ملعب البحرين الوطني، عبر تصفيات 110م حواجز بمشاركة نايف السميري وأحمد السفياني، وسباق 100م عبر أرين طلبه.
في الفترة المسائية، تبدأ منافسات الوثب الثلاثي عند الرابعة والنصف عصرًا بمشاركة أيمن سوام، والإطاحة بالمطرقة عبر منصور داحش، ونصف نهائي 400م بمشاركة إبراهيم القحطاني الساعة 6 مساءً، ثم نهائي 1500م بمشاركة بندر المولد عند 6:45 مساءً.
البحث عن الصدارة
يسعى أخضر اليد لتعزيز صدارته للمجموعة الأولى، عندما يلاقي هونغ كونغ عند الثانية عشرة ظهرًا على صالة "أم الحصم"، بعد فوزه على المالديف والأردن في الجولتين الأولى والثانية.
كما يطمح منتخب الكرة الطائرة لتعزيز حظوظه في البطولة، بلقائه المنتخب المنغولي عند الثانية ظهرًا على صالة مدينة عيسى الرياضية، عقب فوزه على أوزبكستان بنتيجة 3 – 2.
ويبحث منتخب الطائرة الشاطئية، المكوّن من الثنائي هادي الجرفي وعلي العوامي، عن تعزيز آماله عند مواجهته المنتخب الماليزي في الثالثة عصرًا على شاطئ "سما باي".
وتُختتم المشاركة السعودية اليوم الخميس بمنافسات قفز الحواجز، حيث يشارك الفريق السعودي في الجولة الأولى لمسابقة الفرق، بداية من الساعة السادسة مساءً على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري.