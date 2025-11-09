بنهاية الجولة 8 من دوري يلو.. الدرعية يتقدم.. والوحدة يحقق أول انتصار

اختتمت، أمس الأحد، منافسات الجولة الثامنة من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي واصل من خلالها العُلا صدارته لجدول الترتيب، فيما عزّز أبها من موقعه في المركز الوصافة، بينما تقدّم الدرعية للمركز الثالث.