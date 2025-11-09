بنهاية الجولة 8 من دوري يلو.. الدرعية يتقدم.. والوحدة يحقق أول انتصار

اختتمت، أمس الأحد، منافسات الجولة الثامنة من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي واصل من خلالها العُلا صدارته لجدول الترتيب، فيما عزّز أبها من موقعه في المركز الوصافة، بينما تقدّم الدرعية للمركز الثالث.
وحسم العُلا قمة مباريات الجولة بعد الفوز على مضيفه العروبة بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد العروبة عند 16 نقطة متراجعًا للمركز الرابع.
وواصل أبها انتصاراته محققًا فوزًا كبيرًا على ضيفه الجندل بنتيجة 4‑1، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الصدارة، بينما تجمّد رصيد الجندل عند 8 نقاط في المركز الـ13.
وحقق الدرعية فوزًا ثمينًا خارج ملعبه أمام الباطن بنتيجة 2‑1، ليتقدم للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد الباطن عند نقطتين في المركز الـ17 وله مباراة مؤجّلة.
وتعادل الرائد أمام ضيفه الأنوار بهدف لكل منهما، ليتراجع الرائد للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما رفع الأنوار رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14.
وحقق البكيرية فوزًا ثمينًا على ضيفه الجبيل بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الجبيل عند نقطة وحيدة ليتراجع للمركز الأخير وله مباراة مؤجّلة.
وتعادل جدة أمام ضيفه العربي بهدف لكل منهما، ليرفع جدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، بينما رفع العربي رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر.
وبالنتيجة ذاتها تعادل الزلفي مع الجبلين، ليرفع الزلفي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ12 وله مباراة مؤجّلة، بينما رفع الجبلين رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.
وفاز الفيصلي على ضيفه العدالة بهدف نظيف، رافعًا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، وله مباراة مؤجّلة، بينما توقف رصيد العدالة عند 5 نقاط في المركز الـ15.
وحقق الوحدة أولى انتصاراته هذا الموسم بعد فوزه الثمين على مضيفه الطائي بنتيجة 2‑1، رافعًا رصيده إلى 5 نقاط ليغادر ذيل الترتيب متقدمًا للمركز الـ16، بينما توقف رصيد الطائي عند 8 نقاط في المركز الـ11.
وشهدت الجولة الثامنة من دوري «يلو» تسجيل 20 هدفًا، وجاء أبها كأقوى خط هجوم، بينما جاء العُلا كأقوى خط دفاع، محقّقًا قبول خمسة أهداف فقط.
وحافظ العُلا وأبها على سجلهما كأكثر الأندية فوزًا، بـ6 انتصارات لكل منهما، كما بقي العُلا وحيدًا بلا خسارة.
وبنهاية الجولة الثامنة، حافظ لاعب العروبة سيمي على صدارته للهدافين برصيد 11 هدفًا، يليه كلٌّ من جايتان لابورد لاعب الدرعية وسيلا سو لاعب أبها، ولكلٍّ منهما 9 أهداف.