"مانشيني" يعلن تشكيلةَ الأخضر لمواجهة نيجيريا وديًّا.. تعرف عليها

كشف الإيطالي "روبرتو مانشيني" المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة منتخب نيجيريا الودية اليوم الجمعة، على "ملعب بورتيماو"، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وشهدت تشكيلةُ المدرب "مانشيني" تواجدَ مجموعة من اللاعبين الشبّان، في حين غاب عنها كلٌّ من: قائد المنتخب سلمان الفرج، وسالم الدوسري، ياسر الشهراني، وعبدالرحمن غريب، وحسن كادش، الذي تم استبعاده للإصابة.
وجاءت تشكيلة الأخضر السعودي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: عبدالإله العمري، وعلي آل بليهي، وحسان تمبكتي، وناصر الدوسري.
خط الوسط: عبدالله الخيبري، وفيصل الغامدي، وعلي الهزازي.
خط الهجوم: فراس البريكان، وعبدالله الحمدان، وفهد المولد.