"مانشيني" يعلن تشكيلةَ الأخضر لمواجهة نيجيريا وديًّا.. تعرف عليها

وشهدت تشكيلةُ المدرب "مانشيني" تواجدَ مجموعة من اللاعبين الشبّان، في حين غاب عنها كلٌّ من: قائد المنتخب سلمان الفرج، وسالم الدوسري، ياسر الشهراني، وعبدالرحمن غريب، وحسن كادش، الذي تم استبعاده للإصابة.