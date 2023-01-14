منافسات رالي "داكار السعودية 2023" تختتم غدًا

وتعرّض النمساوي ماتياس والكنر درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" الحاصل على لقب هذه الفئة عام 2018م، إلى حادثٍ بعد 55 كم من بداية المرحلة الخاصة، حيثُ تم نقله إلى النقطة الطبية، كما قرّر الأمريكي ماسون كلاين درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" الفائز بالمرحلة الثانية في هذه النسخة، الانسحاب من الرالي، بعد تعرضه لحادثين في المرحلة التاسعة.