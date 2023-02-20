"الدايل" رئيسًا لعلاقات ذوي الإعاقة بالاتحاد العربي

‬اختار الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، عبدالله الدايل، رئيسًا للجنة العربية للعلاقات العامة والمراسم بالاتحاد، ويمتلك الدايل سجلًّا حافلًا، وخبرةً كبيرة، في مجال العلاقات العامة والمراسم، استطاع من خلالها النجاحَ في جميع المشاركات على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.