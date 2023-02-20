"الدايل" رئيسًا لعلاقات ذوي الإعاقة بالاتحاد العربي

اختار الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، عبدالله الدايل، رئيسًا للجنة العربية للعلاقات العامة والمراسم بالاتحاد، ويمتلك الدايل سجلًّا حافلًا، وخبرةً كبيرة، في مجال العلاقات العامة والمراسم، استطاع من خلالها النجاحَ في جميع المشاركات على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.
ومن أبرز المناصب التي شغلها خلال مسيرته الوظيفية: مدير العلاقات العامة والمراسم بوزارة الرياضة، والمدير العام للعلاقات العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ومسؤول عام للعلاقات العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم.
وشارك "الدايل" في تنظيم العديد من المؤتمرات؛ مثل مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب، كما أنه محاضِرٌ معتَمَدٌ من قبل معهد إعداد القادة في تنظيم الإدارة الرياضية.