برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، منفتح على فكرة الانتقال للدوري السعودي بالموسم المقبل، بعد أن جددت إدارة ناديه الثقة بالمدرب الهولندي تين هاغ.
ووفقاً لموقع "TEAM talk" الإنجليزي فإن نادي مانشستر يونايتد يواجه احتمال خسارة أحد أفضل لاعبيه لصالح الدوري السعودي للمحترفين.
وذكر الموقع الإنجليزي أن برونو فيرنانديز أبلغ المفاوض السعودي أنه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، سيكون منفتحاً للاستماع إلى العرض المقدم له، من أجل فهم المشروع الرياضي بشكل جيد ويقيمه.
وأشار إلى أن الاتصالات الأولى حدثت بالفعل في نوفمبر العام الماضي، من خلال ممثلين عن الدوري السعودي والذي أكد للاعب أنه مدرج في قائمة أهم الصفقات الصيفية المطلوبة في دوري روشن.
وارتبط اسم فيرنانديز، في الوقت الحالي، بنادي النصر الذي يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال الفترة الصيفية استعداداً للموسم المقبل.
وأوضح موقع " TEAM talk" الإنجليزي، أنه بعد رحيل الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال قد يبقى الباب مفتوحًا لرحيل مزيد من اللاعبين في ظل رغبة المدرب الهولندي في جلب أسماء جديدة بقائمة فريقه.
وأكد التقرير بالرغم أن صانع اللعب البرتغالي يفضل البقاء في مانشستر يونايتد، كما أعلن بالفعل بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. ويرغب في احترام عقده في أولد ترافورد، الذي ينتهي في عام 2026، لكن تأكيد بقاء إريك تين هاج على مقاعد البدلاء، و الضغط القوي من الدوري السعودي قد يغير شيئًا ما.
وكشف الموقع الإنجليزي أن اللقاء بين اللاعب و المفاوض السعودي، بعد ختام منافسات يورو 2024، سيمثل هذا اللقاء الإضافي خطوة مهمة في تحديد مستقبله.
وقال موقع " TEAM talk" على الرغم من انخفاض مستوياته قليلاً في الموسم الماضي، إلا أن اللاعب الدولي البرتغالي سجل 15 هدفًا، وأضاف 13 تمريرة حاسمة في 48 مباراة بجميع المسابقات.