برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد يقترب من الدوري السعودي

وأكد التقرير بالرغم أن صانع اللعب البرتغالي يفضل البقاء في مانشستر يونايتد، كما أعلن بالفعل بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. ويرغب في احترام عقده في أولد ترافورد، الذي ينتهي في عام 2026، لكن تأكيد بقاء إريك تين هاج على مقاعد البدلاء، و الضغط القوي من الدوري السعودي قد يغير شيئًا ما.