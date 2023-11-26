استحواذ لاعبي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة الـ14 من منافسات دوري روشن

كشفت شبكة الإحصائيات العالمية "سوفاسكور" ، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ14، من دوري روشن السعودي للمحترفين .
واحتوت التشكيلة المثالية للجولة الـ14 على 4 لاعبين من الهلال، ولاعب واحد من النصر، الوحدة، الشباب، التعاون، الفتح، الطائي ، ضمك حيث جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو (الشباب) .
خط الدفاع: محمد البريك (الهلال)، أندريه جوتا (التعاون)، فهد محمد الحربي (الفتح) .
خط الوسط: برنارد مينساه (الطائي)، نكودو (ضمك)، ميشيل ديلغادو (الهلال)، مالكوم (الهلال) .
خط الهجوم: كرستيانو رونالدو (النصر)، ميتروفيتش (الهلال)، اوديون ايغالو (الوحدة).