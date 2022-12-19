في افتتاح مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.. "حامل اللقب" يسعى لعبور الخليج

حيث يواجه الفيحاء (حامل اللقب) نظيره الخليج في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك، عند السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.