في افتتاح مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.. "حامل اللقب" يسعى لعبور الخليج

ينطلق، غداً الثلاثاء، دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، للموسم الرياضي 2022-2023 بمواجهتين.
حيث يواجه الفيحاء (حامل اللقب) نظيره الخليج في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك، عند السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.
لقاء عنوانه "الظروف المتشابهة" حيث إن الفريقين في المراكز المتأخرة في سلم دوري روشن للمحترفين، وليس بينهما كفارق سوى نقطة واحدة.
في المواجهة الثانية يحل الوحدة ضيفاً على نظيره ضمك، وذلك عند الساعة 3:30 عصراً، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ضمك يخوض المواجهة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، فيما يأمل الوحدة تجاوز مستضيفه، والذهاب بعيداً في المسابقة.