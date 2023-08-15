المصري محمد صلاح نجم ليفربول يعطي الضوء الأخضر للانضمام إلى الاتحاد

كشفت تقارير الصحفية عن موافقة النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على الانضمام إلى صفوف نادي الاتحاد بالموسم الجديد.
ووفقًا لمصادر قناة "الكأس" القطرية؛ فإن الدولي المصري محمد صلاح أعطى الضوء الأخضر لإدارة نادي الاتحاد السعودي للتفاوض مع مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي للعب بصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الاتحاد مستعد لتقديم عرض ضخم لصلاح لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو (141 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول.
وسبَق أن صرّح وكيل اللاعب المصري بأن "صلاح" ملتزم مع ليفربول رغم الاهتمام السعودي به؛ حيث استبعد وكيل أعماله مغادرته للنادي الإنجليزي بعد تمديد عقده.
وكان محمد صلاح البالغ من العمر 31 عامًا، قد جدد عقده مع ليفربول حتى يونيو 2025، الذي انتقل إلى اللعب في صفوفه منذ يوليو 2017، قادمًا من نادي روما، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011.