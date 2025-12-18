بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026

حسم الفارس عبد الرحمن الراجحي، نجم المنتخب السعودي للفروسية، لقب شوط النقاط المؤهل لشوط نهائيات كأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في انطلاقة منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.