بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026

حسم الفارس عبد الرحمن الراجحي، نجم المنتخب السعودي للفروسية، لقب شوط النقاط المؤهل لشوط نهائيات كأس العالم 2026 في ولاية تكساس الأمريكية، وذلك في انطلاقة منافسات الأسبوع الثاني والأخير من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز في نسختها الخامسة، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية بمقر قفز السعودية في الجنادرية، بجوائز مالية تتجاوز الـ5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.
وظفر الفارس السعودي "الراجحي" بالمركز الأول ولقب الشوط، عقب إنهائه الشوط بزمن بلغ (61.94 ثانية)، وحل في المركز الثاني الفارس الإيطالي إيمانويلي جاوديانو بزمن بلغ (63.53 ثانية)، فيما جاء في المركز الثالث الفارس الألماني ديفيد ويل بزمن بلغ (63.55 ثانية).
وفي الشوط الثاني "جولتين في جولة واحدة"، لفئة النجوم الخمسة (ارتفاع 1.45 متر)، والذي يتم تحديد الفائز فيه بناءً على أقل الأخطاء والزمن في المرحلة الثانية أو مجموع المرحلتين، نجح الفارس البريطاني تشاد فيلوز في خطف الشوط بزمن (33.8 ثانية)، فيما حل ثانيًا الفارس السعودي عبد الله الأهدل (36 ثانية)، وجاء ثالثًا الفارس السعودي كمال باحمدان (35.5 ثانية).
وتستكمل البطولة يومها الثاني، غدًا الجمعة، بإقامة أربعة أشواط (شوطين نجمة واحدة، وشوطين خمس نجوم)، من بينها الشوط الأخير المؤهل لكأس العالم 2026.