بمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي.. 10 ميداليات لمربط عذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ

اختتمت مساء أمس بطولات جمال الجياد العربية الأصيلة، ضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، والذي استمر لمدة 3 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، بمشاركة أكثر من 260 رأساً من الجياد العربية الأصيلة.