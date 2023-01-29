بمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي.. 10 ميداليات لمربط عذبة في بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ

اختتمت مساء أمس بطولات جمال الجياد العربية الأصيلة، ضمن مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي، والذي استمر لمدة 3 أيام في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، بمشاركة أكثر من 260 رأساً من الجياد العربية الأصيلة.
وحقق مربط عذبة خلال بطولة الجياد سعودية الأصل والمنشأ، 10 ميداليات، حيث نالت المهرة "إشراق عذبه" إنتاج مربط عذبة بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، كما حققت المهرة "زينة عذبة" إنتاج مربط عذبة فضية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ من أول مشاركة لها، وحققت المهرة "علياء عذبه" إنتاج مربط عذبة برونزية بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز.
وحقق المهر "أبان عذبه" إنتاج مربط عذبه والعائد للأمير أحمد بن عبدالعزيز, بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية بإجماع الحكام من أول مشاركة له، كما حقق المهر"مهاجر" إنتاج مربط عذبة والعائد لمربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز برونزية بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ، وحققت الفرس "منارة عذبة" والعائدة للأمير أحمد بن عبدالعزيز بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية.
كما حقق الفحل "خريسان عذبة" إنتاج مربط عذبة بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والميدالية الذهبية، وحقق الفحل "فهد عذبة"، إنتاج مربط عذبة فضية بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ والعائدة جميعها للأمير أحمد بن عبدالعزيز.
وفي بطولة الأمهار، حقق المهر "أكمل عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائد له برونزية بطولة الأمهار، وفي بطولة الفحول، حقق الفحل "حاتم عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائد له برونزية بطولة الفحول، والعائدة جميعها للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز.