استعدادًا لتصفيات كأس آسيا.. "الشهري" يعلن قائمة الأخضر الأولمبي

وضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، (24) لاعبًا أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حامد الشنقيطي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، خليل العبسي، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.