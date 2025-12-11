تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك.. تعرف على التفاصيل

بعد تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل موعد مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليقام المربع الذهبي يومي 16 و17 مارس المقبل بدلًا من الموعد السابق المحدد في 23 و24 فبراير.
ويدشن فريق الخلود مباريات نصف النهائي بمواجهة نظيره الاتحاد، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بعدما سجل الخلود إحدى مفاجآت البطولة بوصوله لأول مرة إلى هذا الدور، حيث يطمح الفريقان إلى خطف بطاقة العبور للنهائي.
أما القمة الثانية، فستجمع الهلال والأهلي في مواجهة تُعد من أقوى مباريات البطولة، بعد أن أوقعت القرعة الفريقين وجهًا لوجه.