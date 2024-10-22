مدافع النصر "لاجامي": تأخر الهدف بسبب تكتل دفاع الاستقلال.. وهذا سر "بيولي"

أكد مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم علي لاجامي، أن فريقه ظهر بمستوى فني جيد أمام نظيره الاستقلال الإيراني واستحق الفوز والنقاط الثلاث.
وكان النصر السعودي قد حقق فوزاً مستحقاً من أمام الاستقلال الإيراني بهدف دون مقابل، في دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في دبي.
وأضاف لاجامي: "فريقنا متماسك دفاعاً وهجوماً، حتى تحقق الهدف الذي جلب النقاط الثلاث، رغم صعوبة الخصم وتكتله في المناطق الخلفية".
وعن سر تحقيق فريقه النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة مع المدرب الجديد "بيولي" أوضح لاجامي أن المدرب قريب جداً من اللاعبين فانعكست الناحية النفسية والتكتيكية على النتائج إيجاباً".