مدافع النصر "لاجامي": تأخر الهدف بسبب تكتل دفاع الاستقلال.. وهذا سر "بيولي"

وكان النصر السعودي قد حقق فوزاً مستحقاً من أمام الاستقلال الإيراني بهدف دون مقابل، في دوري أبطال آسيا للنخبة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في دبي.