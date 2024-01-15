مواجهة مبكرة تجمع الهلال والفيصلي في كأس الطائرة

فرضت قرعة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة مواجهة مبكرة في دور الثمانية بين الهلال والفيصلي على أن ينتظر بطل النسخة الماضية الأهلي الفائز من لقاء الوحدة والخليج، ويلاقي الابتسام الفائز من لقاء الصفا وأبها.
وكانت مراسم قرعة الكأس سحبت بحضور نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية سعد الرويس، والمدير التنفيذي للاتحاد نايف العبيد، ونائب رئيس اللجنة الفنية حسين سليس ومقرر اللجنة الفنية عبدالعزيز الرميحي ومدير عام المنتخبات سيف السيف ومدير المنتخب الأول" فيسكو" .
وأسفرت المرحلة الأولى عن مواجهات الاتحاد والهداية والنصر وضمك والوحدة الخليج والصفا وأبها، وستقام منافسات هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
في حين جاءت منافسات المرحلة الثانية "دور الثمانية" كالتالي:
الهلال والفيصلي.
الأهلي والمتأهل من لقاء الوحدة والخليج.
الابتسام والمتأهل من الصفا وأبها.
المتأهل من لقاء النصر وضمك يواجه المتأهل من لقاء الاتحاد والهداية.
وتقرر أن تقام منافسات هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، في حين ستقام المرحلة الختامية بنظام التجمع من دور واحد.
من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس أن ارتفاع المستوى الفني لفرق الدوري الممتاز شجع الاتحاد على أن تكون القرعة مفتوحة ومباشرة لأول مرة في تاريخ اللعبة وقال: "في السابق كانت المنافسة بين فريقين فقط، أما الآن فالمنافسة قوية جدًا والمستويات الفنية لجميع الفرق عالية جدًا، وعدد كبير من المباريات لم تعد تحسم بشكل سريع كما كان في السابق، فالندية حاضرة في جميع المباريات، ومن هنا جاء قرار الاتحاد بأن تكون القرعة مباشرة في جميع أدوار المسابقة".
وتمنى الرويس التوفيق لجميع الفرق وتتواصل المستويات الفنية العالية في جميع مسابقات الاتحاد.