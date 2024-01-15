مواجهة مبكرة تجمع الهلال والفيصلي في كأس الطائرة

من جانبه أكد نائب رئيس الاتحاد سعد الرويس أن ارتفاع المستوى الفني لفرق الدوري الممتاز شجع الاتحاد على أن تكون القرعة مفتوحة ومباشرة لأول مرة في تاريخ اللعبة وقال: "في السابق كانت المنافسة بين فريقين فقط، أما الآن فالمنافسة قوية جدًا والمستويات الفنية لجميع الفرق عالية جدًا، وعدد كبير من المباريات لم تعد تحسم بشكل سريع كما كان في السابق، فالندية حاضرة في جميع المباريات، ومن هنا جاء قرار الاتحاد بأن تكون القرعة مباشرة في جميع أدوار المسابقة".