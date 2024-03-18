الحكم الدولي السابق "عبد الرحمن الزيد" يغادر إلى أبو ظبي كمقيّم حكام بالاتحاد الآسيوي

وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وتم استدعاؤه من قِبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.