الحكم الدولي السابق "عبد الرحمن الزيد" يغادر إلى أبو ظبي كمقيّم حكام بالاتحاد الآسيوي

يغادر الحكم الدولي السابق ومقيّم الحكام في الاتحادين السعودي والآسيوي، عبد الرحمن الزيد، إلى أبو ظبي للمشاركة كمقيّم حكام في الاتحاد الآسيوي، وتحديدًا في مباراة منتخب الإمارات مع منتخب اليمن، والتي ستُقام مساء الخميس 11 رمضان ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المرحلة الثانية لكأس العالم 2026 والتي يقودها طاقم حكام عراقي بقيادة الدولي مهند قاسم.
وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد مشواره في عام 1982م وقاد العديد من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وتم استدعاؤه من قِبل الفيفا في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.