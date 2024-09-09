بعد تجاوز فلسطين.. الأخضر تحت 17 عاماً يتأهل لنهائي غرب آسيا

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على نظيره الفلسطيني بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 في الأردن.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعب الوليد العوفي في الدقيقة 9، ومحمد مدخلي في الدقيقة 71 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، عبدالعزيز عسيري، محمد القرني، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، عبدالهادي مطري.
ويعاود أخضر 17 عامًا غدًا الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا الأربعاء المقبل.