بعد تجاوز فلسطين.. الأخضر تحت 17 عاماً يتأهل لنهائي غرب آسيا

تغلّب المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، على نظيره الفلسطيني بنتيجة 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 في الأردن.